Dakar 2022, Petrucci cade causa cammello ma vince: “Mi avevano detto di stare attento a tutto…” (Di giovedì 6 gennaio 2022) La quinta è stata una tappa che Danilo Petrucci non scorderà facilmente: il centauro italiano ha infatti vinto la sua prima tappa nella Dakar 2022, ma è stato protagonista anche di una bizzarra caduta, provocata da un cammello. “Nel deserto mi avevano avvisato a stare attento a sabbia, sassi e pietre, ma si deve fare attenzione pure ai cammelli. Al chilometro 60 dopo un cumulo di sabbia ce n’era un gruppo di dieci e uno, nero, ha deciso di venirmi incontro: io sono andato dall’altra parte sui dossi e mi sono cappottato”, ha spiegato l’italiano che, arrivato secondo al traguardo, ha vinto per la penalizzazione di 6? inflitta a Toby Price. L’italiano non ha mollato nonostante la caduta: “Dopo il capitombolo è arrivato Sanders e con lui siamo andati a riprendere tanti ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) La quinta è stata una tappa che Danilonon scorderà facilmente: il centauro italiano ha infatti vinto la sua prima tappa nella, ma è stato protagonista anche di una bizzarra caduta, provocata da un. “Nel deserto miavvisato aa sabbia, sassi e pietre, ma si deve fare attenzione pure ai cammelli. Al chilometro 60 dopo un cumulo di sabbia ce n’era un gruppo di dieci e uno, nero, ha deciso di venirmi incontro: io sono andato dall’altra parte sui dossi e mi sono cappottato”, ha spiegato l’italiano che, arrivato secondo al traguardo, ha vinto per la penalizzazione di 6? inflitta a Toby Price. L’italiano non ha mollato nonostante la caduta: “Dopo il capitombolo è arrivato Sanders e con lui siamo andati a riprendere tanti ...

