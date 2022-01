Dakar 2022 Auto | Tappa 5 | Lategan super anche con una porta aperta

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Una gara pazza quella andata in scena nellain categoria. Nella5, infatti, vince Henkcorrendo con la sua Toyota Gazoo Racing South Africa che aveva un problema, discretamente evidente, ad uno sportello: il componente della sua vettura era rotto e non riusciva a chiudersi. Tradotto: il corridore ha dominato la corsa tenendo la portiera praticamente. Il sudafricano, però, non si è scomposto e ha preso il comando piuttosto rapidamente andando a trionfare abbastanza agevolmente. Solo secondo, invece, Sebastien Loeb su Hunter BRX che ha ridotto il distacco in classifica generale dal battistrada qatariota. Terzo, invece, Lucio Alvarez del team Overdrive Toyota.: la classifica ...

Advertising

NanouBesac : RT @gponedotcom: Heinz Kinigadner: 'Petrucci sta ridicolizzando gli avversari alla Dakar': Il due volte campione del mondo della 250 nel cr… - motapi_reiwa04 : RT @gponedotcom: Heinz Kinigadner: 'Petrucci sta ridicolizzando gli avversari alla Dakar': Il due volte campione del mondo della 250 nel cr… - infoitsport : Parigi Dakar 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vederla LIVE e in replica 6 Gennaio - infoitsport : Dakar 2022, Petrucci strepitoso: secondo nella quinta tappa moto alle spalle di Price - infoitsport : Dakar 2022. T5. Price, KTM, Lategan, Toyota. I Podi del Grande Petrucci -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar 2022

DIRETTA: VINCONO LATEGAN E PRICE NELLA 5TAPPA Il sudafricano Hank Lategan (Toyota Gazoo Racing) tra le auto e l'australiano Toby Price (KTM) per quanto riguarda le moto hanno vinto la quinta tappa ...Al 252° chilometro la situazione in vetta non è cambiata con Lategan in vantaggio di 3 minuti sull'argentino Lucio Alvares (Overdrive Toyota) e 3.52 sul francese Mathieu Serradori (SRT Racing). ...Sport - Il qatariota si è aggiudicato la quarta tappa non senza alcune difficoltà riscontrate nel tratto conclusivo prima del .... Tuttavia, una volta conclusa la manche, gli organizzatori hanno ...Toby Price ha vinto la quinta tappa della Dakar, categoria moto. Nella frazione di Riyadh, 346 km di prove speciali più 214 di trasferimento, il pilota della Red Bull KTM Factory Racing si è imposto c ...