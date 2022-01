Cuneo. Arriva l’Inverno al Parco, con tante proposte e iniziative da seguire (Di giovedì 6 gennaio 2022) Conclusa con un buon successo di pubblico l’edizione 2021 del Natale al Parco, che quest’anno ha visto due appuntamenti in due diverse aree del Parco, a Cuneo e a Roccavione, e che ha fatto come sempre il tutto esaurito, è tempo di “Inverno al Parco“. La proposta per i prossimi mesi invernali è molto variegata, con attività che spaziano dall’outdoor ai laboratori, dalle merende scientifiche, per una chiacchierata piacevole su tematiche anche molto complesse, alle visite guidate alla mostra interattiva Change, sul tema dei cambiamenti climatici, allestita alla Casa del Fiume. Novità di questo Inverno al Parco “Balsamicamente“, un ciclo di appuntamenti incentrati sulle buone pratiche che ognuno di noi può decidere di adottare, anche con poco sforzo, per rendere più sostenibile le proprie abitudini ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 6 gennaio 2022) Conclusa con un buon successo di pubblico l’edizione 2021 del Natale al, che quest’anno ha visto due appuntamenti in due diverse aree del, ae a Roccavione, e che ha fatto come sempre il tutto esaurito, è tempo di “Inverno al“. La proposta per i prossimi mesi invernali è molto variegata, con attività che spaziano dall’outdoor ai laboratori, dalle merende scientifiche, per una chiacchierata piacevole su tematiche anche molto complesse, alle visite guidate alla mostra interattiva Change, sul tema dei cambiamenti climatici, allestita alla Casa del Fiume. Novità di questo Inverno al“Balsamicamente“, un ciclo di appuntamenti incentrati sulle buone pratiche che ognuno di noi può decidere di adottare, anche con poco sforzo, per rendere più sostenibile le proprie abitudini ...

