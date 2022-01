Ciclismo | Philip Roodhooft | “Il riposo è l’unico rimedio per Mathieu Non ha altra scelta”

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Non manca la preoccupazione in casa Alpecin – Fenix dopo la rinuncia divan der Poel alla stagione di ciclocross., team principal della realtà belga, non nasconde la possibilità che il fuoriclasse olandese possa saltare le classiche primaverili. Il manager del team ha rilasciato alla stampa come riporta Het Nieuwsblad: “Il. Non c’è bisogno di operazioni o infiltrazioni. Questa fase non vuol dire necessariamente rimanere distesi sul divano, ma fare cose che non provocano dolore. Questa è una grande sfida per, ma per ora non ha“. Il quarantaseienne belga ha continuato dicendo: “ha 27 anni ed ha ancora tanta strada da fare. L’obiettivo è ...