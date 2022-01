Chi è Monica Lucarelli, la manager assessore alle Attività produttive e pari opportunità (Di giovedì 6 gennaio 2022) La prima volta che si parla di lei è durante un rimpasto della giunta di Gianni Alemanno, nel 2012, ma non se ne fece niente. Poi il suo nome è spuntato nel comitato organizzatore delle Olimpiadi, appuntamento cestinato da Virginia Raggi. Infine, eccola tornare al timone della lista civica per Gualtieri sindaco, la più votata in città dopo il Pd. Così Monica Lucarelli, ingegnere e imprenditrice romana, è entrata in giunta come assessore alle Attività produttive e alle pari opportunità. “Il passo indietro sui Giochi è stato ideologico: si temevano sprechi e predominio degli interessi. Di fatto un’ammissione d’incapacità”, commentò all’epoca. Quasi una bestemmia per una come lei cresciuta a pane e azienda. Dopo la laurea in ingegneria ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 gennaio 2022) La prima volta che si parla di lei è durante un rimpasto della giunta di Gianni Alemanno, nel 2012, ma non se ne fece niente. Poi il suo nome è spuntato nel comitato organizzatore delle Olimpiadi, appuntamento cestinato da Virginia Raggi. Infine, eccola tornare al timone della lista civica per Gualtieri sindaco, la più votata in città dopo il Pd. Così, ingegnere e imprenditrice romana, è entrata in giunta come. “Il passo indietro sui Giochi è stato ideologico: si temevano sprechi e predominio degli interessi. Di fatto un’ammissione d’incapacità”, commentò all’epoca. Quasi una bestemmia per una come lei cresciuta a pane e azienda. Dopo la laurea in ingegneria ...

