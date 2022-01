Carolina di Monaco in vacanza In Svizzera con i figli e nipoti

(Di giovedì 6 gennaio 2022)diè a Gstaad in, per le feste con Charlotte, Andrea e le loro famiglie.In famiglia, ma lontana dal Palazzo: cosìdiha scelto di trascorrere le feste. E’ sua abitudine passare qualche giorno a Gstaad, in, subito dopo le festività ma stavolta ha anticipato la partenza a prima

Mentre Charlene diè ricoverata in una clinica svizzera per rimettersi dai gravi problemi di salute e dalla dipendenza da psicofarmaci, la cognataè in vacanza, in Svizzera, a Gstaad, insieme alla sua ...In famiglia, ma lontana dal Palazzo: cosìdiha scelto di trascorrere le feste. E' sua abitudine passare qualche giorno a Gstaad, in Svizzera, subito dopo le festività ma stavolta ha anticipato la partenza a prima di Natale ...Inaspettate le parole rivolte alla Principessa Charlene di Monaco da parte di Gemma Galgani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@la.bimba.di.gemma). Che questo pos ...Per fortuna c’era Carolina, una botta glamour con quel piumino rosso festaiolo, i pantaloni a quadri, la furry bag sintetica di Stella McCartney e gli anfibi chic di Jimmy Choo. Un’assenza, soprattutt ...