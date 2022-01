ATP Melbourne 2022, Rafael Nadal batte Ricardas Berankis in due set e va ai quarti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oggi, giovedì 6 gennaio, il torneo Melbourne Summer Set 2022 di tennis, di categoria ATP 250, che si sta giocando sul cemento outdoor di Melbourne, in Australia, ha visto, negli ottavi del tabellone principale di singolare, la vittoria all’esordio del numero 1 del seeding, lo spagnolo Rafael Nadal, che ha battuto il lituano Ricardas Berankis per 6-2 7-5. L’iberico ha risolto il confronto in un’ora e 32 minuti di gioco, e tornerà in campo già domani, quando ai quarti se la vedrà con il vincente della sfida tra l’australiano Alexei Popyrin ed il neerlandese Tallon Griekspoor, che si affronteranno nella tarda mattinata italiana. Nel primo set risultano decisivi i break messi a segno a trenta nel quarto gioco ed ai vantaggi nell’ottavo game: lo spagnolo ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oggi, giovedì 6 gennaio, il torneoSummer Setdi tennis, di categoria ATP 250, che si sta giocando sul cemento outdoor di, in Australia, ha visto, negli ottavi del tabellone principale di singolare, la vittoria all’esordio del numero 1 del seeding, lo spagnolo, che ha battuto il lituanoper 6-2 7-5. L’iberico ha risolto il confronto in un’ora e 32 minuti di gioco, e tornerà in campo già domani, quando aise la vedrà con il vincente della sfida tra l’australiano Alexei Popyrin ed il neerlandese Tallon Griekspoor, che si affronteranno nella tarda mattinata italiana. Nel primo set risultano decisivi i break messi a segno a trenta nel quarto gioco ed ai vantaggi nell’ottavo game: lo spagnolo ...

