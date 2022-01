Assalto a Capitol Hill | un anno dopo

(Di giovedì 6 gennaio 2022) A undall’, sono ancora tanti gli americani che ricordano perfettamente quel giorno, e che hqualche parola da dire circa le dinamiche dell’accaduto. E mentre le statistiche in merito all’opinione dei cittadini delinea uno scenario molto polarizzato, Biden si rivolgerà alla nazione per ricordare insieme questo terribile evento. Gli USA

Un anno fa, l'assalto a Capitol Hill, 5 morti. Il momento più grave dell'assalto populista alle istituzioni. Un anno fa l'assalto al #Capitol di Washington. L'ora più buia per la democrazia americana. Un anno fa l'assalto a Capitol Hill dei sostenitori di Trump, che ci ricorda il disprezzo che hanno della democrazia.

Trump ha disdetto l'annunciata conferenza stampa, mentre Biden denuncerà oggi la 'straordinaria responsabilità'' avuta dell'ex presidente degli Stati Uniti 'nel caos e nel massacro' del 6 gennaio ...Così il presidente Usa Biden nel discorso, anticipato alla stampa, in occasione del primo anniversario dell'Hill. "Saremo un Paese dove si permette a funzionari elettorali di parte ...Oggi, alle 15 italiane, Joe Biden e Kamala Harris parleranno a Capitol Hill, nell’anniversario dell’assalto. Stando alle anticipazioni, il presidente e la sua vice dovrebbero chiamare in causa diretta ...Mondo - Le rivolte del 6 gennaio potrebbero essere state il primo passo per un lungo processo che mette in crisi la democrazia degli Stati Uniti .... Ripercorriamo alcuni degli avvenimenti e i ...