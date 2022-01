Serie A, cinque partite a rischio: la palla passa all’Asl (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oggi l’Asl potrebbe decidere le sorti di alcune delle partite della 20^ giornata di Serie A: cinque partite a rischio La Serie A non si ferma, ma cinque partite sono a rischio. L’Asl potrebbe bloccare cinque squadre visti i focolai all’interno. Napoli, Udinese, Salernitana, Verona e Torino sono le squadre coinvolte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi le Asl di competenza decideranno sulle varie squadre e poi ci sarà da capire come sarà la gestione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oggi l’Asl potrebbe decidere le sorti di alcune delledella 20^ giornata diA:LaA non si ferma, masono a. L’Asl potrebbe bloccaresquadre visti i focolai all’interno. Napoli, Udinese, Salernitana, Verona e Torino sono le squadre coinvolte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi le Asl di competenza decideranno sulle varie squadre e poi ci sarà da capire come sarà la gestione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

