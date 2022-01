Saman Abbas, lo zio accetta di essere estradato in Italia. È considerato dai pm di Reggio Emilia l’esecutore materiale dell’omicidio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È considerato l’esecutore materiale dell’omicidio e fino a pochi mesi fa rifiutava l’estradizione sostenendo di essere estraneo al delitto. Oggi lo zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana sparita nel nulla e per gli inquirenti di Reggio Emillia è stata uccisa dai parenti, chiede di essere consegnato all’Italia. Dopo quattro rinvii la mossa del pachistano arriva inaspettata, davanti alla Corte di appello di Parigi: “Non mi oppongo, non serve a niente che io resti qui“, ha detto, appena presa la parola. I giudici comunicheranno fra una settimana la procedura di estradizione. Danish Hasnain, 33 anni, è il principale accusato per l’omicidio della ragazza, scomparsa il 30 aprile dalla sua casa di Novellara, nelle campagne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Èe fino a pochi mesi fa rifiutava l’estradizione sostenendo diestraneo al delitto. Oggi lo zio di, la 18enne pakistana sparita nel nulla e per gli inquirenti diEmillia è stata uccisa dai parenti, chiede diconsegnato all’. Dopo quattro rinvii la mossa del pachistano arriva inaspettata, davanti alla Corte di appello di Parigi: “Non mi oppongo, non serve a niente che io resti qui“, ha detto, appena presa la parola. I giudici comunicheranno fra una settimana la procedura di estradizione. Danish Hasnain, 33 anni, è il principale accusato per l’omicidio della ragazza, scomparsa il 30 aprile dalla sua casa di Novellara, nelle campagne ...

