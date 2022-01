Quirinale | Presutto M5S | ' su Mattarella bis noi senatori facciamo sul serio | Conte ascolti' **

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Ilbis non è una proposta come le altre. E' la proposta. Una proposta che testimonierebbe il grande senso di responsabilità della politica italiana verso i cittadini, in un momento di grande difficoltà". A parlare, all'Adnkronos, è il senatore cinquestelle Vincenzo, uno dei tanti esponenti grillini di Palazzo Madama che in queste ore stanno sponsorizzando la ricandidatura al Quirinale del Presidente uscente Sergio. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi, intervistato da 'La Repubblica', ha affermato che i"non hanno dato un mandato" e che "non c'è stata una votazione". "L'indicazione emersa nell'ultimo incontro di gruppo deiM5S a favore di una riconferma del Presidentenon è ...

... come era emerso, ma solo da 7 senatori: Vincenzo, Primo Di Nicola, Maria Lorefice, ... quando Conte convocherà l'assemblea di deputati e senatori per discutere la strategia per il. E ...I parlamentari: "Niente fughe in avanti, Conte passi prima da noi"(M5S): "Una donna al? Si può fare, ma conta il metodo" ...Per Conte i tempi sono maturi affinché il prossimo capo dello Stato, per la prima volta nella storia, possa non essere un uomo. Tutti vogliono contare nell’elezione del successore di Mattarella, ma in ...Il senatore cinquestelle sull'appello di Conte: "I leader devono confrontarsi con noi parlamentari perché poi il bottone lo premiamo noi" ...