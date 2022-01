Omicron, in Francia 335mila contagi: record assoluto. Sotto quota 200mila (in calo) i casi in Uk. In Brasile cancellato il Carnevale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I nuovi contagi in Francia nelle ultime 24 ore rappresentano un record assoluto, 335.000. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Olivier Véran (nella foto). Un picco che era atteso da Parigi che da giorni segnala l’incremento dei contagi spinto dal dilagare della variante Omicron. Il governo francese ha dichiarato oggi anche lo stato di emergenza sanitaria nei territori e nelle collettività d’oltremare di Guadalupa, Guiana francese, Mayotte, Saint-Martin e Saint-Barthélémy a causa di un “notevole aumento” dei casi di coronavirus dovuto alla variate Omicron. Tornano invece Sotto quota 200.000, assestandosi peraltro a poco meno di 195.000 dopo il picco assoluto di oltre 218.000 censito ieri, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I nuoviinnelle ultime 24 ore rappresentano un, 335.000. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Olivier Véran (nella foto). Un picco che era atteso da Parigi che da giorni segnala l’incremento deispinto dal dilagare della variante. Il governo francese ha dichiarato oggi anche lo stato di emergenza sanitaria nei territori e nelle collettività d’oltremare di Guadalupa, Guiana francese, Mayotte, Saint-Martin e Saint-Barthélémy a causa di un “notevole aumento” deidi coronavirus dovuto alla variate. Tornano invece200.000, assestandosi peraltro a poco meno di 195.000 dopo il piccodi oltre 218.000 censito ieri, i ...

