L'ossessione di Renzi per il Pd: 'Stanno con D'Alema o con i riformisti? Con il Jobs act o con la Cgil?' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Renzi usa D'Alema per la sua polemica contro il Pd e continua a usare a sproposito il termine 'riformisti', evidentemente ignorando che il riformismo era una corrente dello storico partito socialista ...

maestrodistrada : ??Sedicente “account satirico gestito da piu’ persone”. Cambia nome ( ed enormita’ delle caxxate) ma si riconosce fa… - CaressaGiovanni : L’ossessione di Renzi per il Pd: “Stanno con D’Alema o con i riformisti? Con il Jobs act o con la Cgil?” - RistagnoAnna : RT @danieledv79: @EmilianoCarusel @ABarolini Renzi è la loro ossessione, anche quando dicevano che era alleato di Salvini per far cadere Co… - flynik63 : RT @bianca_cappa: Presente quando una stronzetta acida fa fuoco intorno ad una bella donna single per paura che le fotta il marito mentre,… - ErBovetti : @drewviola @pdnetwork Scrivi con ossessione del @pdnetwirk, piuttosto mettici al corrente della condotta di renzi e dei suoi? -