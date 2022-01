Houellebecq è tornato ed è diventato buono

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) C’è qualcosa che funziona nell’universo di Michel. In “Annientare”, il suo ultimo romanzo, che sarà pubblicato da La Nave di Teseo in contemporanea con l’uscita francese per Flammarion, a dispetto del titolo emerge una speranza. C’è una luce, anche se fioca, che ammorbidisce la cupezza del romanzo, ed – attenzione – l’amore, in una sua forma disperata, certo. Rassegnata, anche. Il libro è ambientato nella Francia del 2026. Il mondo è scosso da una serie di attentati misteriosi e sofisticatissimi, con obiettivi enigmatici e svolti usando tecnologie iper-avanzate. Nel frattempo Paul, un funzionario del ministero dell’Economia, stringe amicizia con Bruno, il ministro (alter ego, forse, di Bruno Le Maire, amico dello scrittore) e si preparano alle elezioni, dove il candidato sarà un personaggio proveniente dal mondo dello spettacolo, un certo Sarfati. Il ...

Anche in Francia il tema del fine vita èdi attualità, nonostante le vibranti proteste del grande scrittore Michel. Mentre in Italia, come si sa, il radicale Marco Cappato e l'...Eraanche, come già l'anno scorso, sui siti di scommesse l'ipotesi Michel, autore di libri come Sottomissione , Le particelle elementari e Serotonina .Esce “Annientare”, il nuovo romanzo di Michel Houellebecq, per molti degradato da profeta visionario a solito str*nzo. Gli rimproverano di scrivere sempre lo stesso libro e probabilmente tutto quello ...La rinascita di un amore alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2027. Arriva in Italia l’ultimo romanzo distopico di uno scrittore amato e ...