Giusy è morta a 37 anni per Covid. La madre: "Vaccinatevi, non fate come noi" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Giusy è morta a 37 anni per Covid dopo due settimane di ricovero all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, nel Napoletano. Non si era sottoposta all'iniezione contro il coronavirus. Anche la madre Maria Teresa non è vaccinata, come lei si è ammalata gravemente prima delle feste di Natale. Ora lancia un appello."Sono pentita di non essermi vaccinata anche se ho paura - dice - non sono una no vax, così come non lo era mia figlia. Non ci siamo vaccinati perché abbiamo allergie. Aspettavo di fare tutti gli esami. Invece non c'è più tempo, anzi c'è stato tolto il tempo della nostra vita. Abbiamo pagato con la morte di Giusy. Anche i miei figli si vaccineranno, dopo aver aspettato il tempo previsto dalle disposizioni. Ripeto, non ...

