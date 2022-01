Germania, Steinmeier verso il secondo mandato (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In tasca ha già la maggioranza dei voti per passare al primo scrutinio. Quindi il 13 febbraio verrà sicuramente rieletto per il secondo mandato dall’Assemblea federale formata dal Parlamento più i delegati dei 16 Land. Il presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier, vola dritto verso il bis a Palazzo Bellevue dopo che ieri anche Cdu e Csu hanno ufficializzato il loro l’endorsement. Segue il via libera annunciato martedì dai Verdi e il placet dei liberali arrivato prima di Natale, oltre all’appoggio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In tasca ha già la maggioranza dei voti per passare al primo scrutinio. Quindi il 13 febbraio verrà sicuramente rieletto per ildall’Assemblea federale formata dal Parlamento più i delegati dei 16 Land. Il presidente della Repubblica, Frank-Walter, vola drittoil bis a Palazzo Bellevue dopo che ieri anche Cdu e Csu hanno ufficializzato il loro l’endorsement. Segue il via libera annunciato martedì dai Verdi e il placet dei liberali arrivato prima di Natale, oltre all’appoggio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

