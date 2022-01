Finisce all'asta il volantino con cui le Brigate rosse rivendicarono il sequestro Moro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quella degli anni di piombo è stata senza ombra di dubbio una della pagine più cupe dell'Italia. Ora uno dei documenti più drammatici della storia italiana del dopoguerra, il comunicato con il quale ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quella degli anni di piombo è stata senza ombra di dubbio una della pagine più cupe dell'Italia. Ora uno dei documenti più drammatici della storia italiana del dopoguerra, il comunicato con il quale ...

Advertising

MarcoC381 : RT @LucillaMasini: Per 600 euro finisce all’asta il volantino delle Br che rivendicò il rapimento di Aldo Moro. Accipicchia, è diventata c… - Manuel_Storm : @dottorbarbieri Ben venga l’All In! Così almeno la partita finisce prima … comunque vada. ?? - a_petrucci : @BastianC0ntrari @mdimaulo @fattoquotidiano Non infettano affatto… a parte se si guida ubriachi ma poi si finisce i… - vecchidf : - skybash_ : @lordfed3 Sul punto più alto per guardare Roma all'imbrunire ... Crodino e stuzzichini seduti sull'erba e guardare… -