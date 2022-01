"Donna, no Mattarella...": tutte le figuracce dei 5s (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I 5 Stelle hanno poche idee ma molto confuse: prima una Donna al Colle, poi il dietrofront su Draghi e infine il Mattarella bis Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I 5 Stelle hanno poche idee ma molto confuse: prima unaal Colle, poi il dietrofront su Draghi e infine ilbis

SalvatoreMerlo : Giuseppe Conte aveva auspicato una donna al Quirinale, quindi l’assemblea dei senatori M5s ha appena chiesto il bis di Mattarella ?? ????? ?? - ilfoglio_it : L'eterna autogestione del M5s manda in tilt Conte e preoccupa Letta sulla partita del Quirinale. I grillini hanno t… - marcodimaio : Il M5S sarà il vero problema per un accordo sul Quirinale. Conte auspica “una donna”, poi i suoi chiedono il bis a… - GiuseppeMuscel1 : RT @Laila76913893: #AvvocatoConte: *Non ha il coraggio per le suppletive. *La commissione boccia lo statuto: niente 2×mille. *Vuole una do… - Biofafafa : RT @ottogattotto: #Conte:'Una donna, no, meglioDraghi, anzi il bis di Mattarella, Pertini sarebbe il top.' Guardi, Conte, Pertini è morto.… -