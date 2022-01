Covid, la delusione di Draghi per il ‘balletto’ dei partiti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Né rabbia né irritazione, ma la speranza delusa, questo sì, per le solite dinamiche, scattate tra partiti nonostante il momento delicato per il Paese, con la crescita dei contagi e delle vittime. Fonti vicine al premier Mario Draghi, raccontano all’Adnkronos che il presidente del Consiglio confidava di non assistere al solito ‘balletto’ tra forze politiche, “dal momento – è il ragionamento – che quello che si cerca di fare è trovare soluzioni per contenere i rischi per la tenuta degli ospedali e non il compromesso politico”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Né rabbia né irritazione, ma la speranza delusa, questo sì, per le solite dinamiche, scattate tranonostante il momento delicato per il Paese, con la crescita dei contagi e delle vittime. Fonti vicine al premier Mario, raccontano all’Adnkronos che il presidente del Consiglio confidava di non assistere al solitotra forze politiche, “dal momento – è il ragionamento – che quello che si cerca di fare è trovare soluzioni per contenere i rischi per la tenuta degli ospedali e non il compromesso politico”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fisco24_info : Covid, la delusione di Draghi per il 'balletto' dei partiti: Il premier sperava non ci fossero solite dinamiche tra… - italiaserait : Covid, la delusione di Draghi per il ‘balletto’ dei partiti - libellula58 : RT @BubuCc3: Con tutti i difetti che poteva avere @GiuseppeConteIT, eravamo un modello nella lotta al #Covid_19. Ora è solo un gran casino… - concetta1915 : RT @BubuCc3: Con tutti i difetti che poteva avere @GiuseppeConteIT, eravamo un modello nella lotta al #Covid_19. Ora è solo un gran casino… - AlkmeneKlio : RT @BubuCc3: Con tutti i difetti che poteva avere @GiuseppeConteIT, eravamo un modello nella lotta al #Covid_19. Ora è solo un gran casino… -