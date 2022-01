Capodanno a Milano, 19enne aggredita da 30 ragazzi in Piazza Duomo | Video (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È accaduto la notte di Capodanno in Piazza Duomo a Milano. Una ragazza di 19 anni è stata circondata e molestata da un gruppo di 30 ragazzi durante i festeggiamenti. Un filmato pubblicato sulla pagina Instagram MilanoBelladaDio mostra alcuni momenti dell'aggressione. Immagini poco chiare, confuse, ma capaci di far intuire quanto accaduto. Nel filmato si vede una ragazza con un piumino rosso circondata da ragazzi che tentano più volte di palpeggiarla. Qualcuno prova a difenderla. Si sente urlare: "No, no, è solo una ragazza". Gli ultimi secondi del Video mostrano l'arrivo delle forze dell'ordine e la ragazza accasciata a terra, protetta dagli scudi degli agenti. La polizia sta utilizzando il filmato per cercare di identificare i responsabili. Credit: ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È accaduto la notte diin. Una ragazza di 19 anni è stata circondata e molestata da un gruppo di 30durante i festeggiamenti. Un filmato pubblicato sulla pagina InstagramBelladaDio mostra alcuni momenti dell'aggressione. Immagini poco chiare, confuse, ma capaci di far intuire quanto accaduto. Nel filmato si vede una ragazza con un piumino rosso circondata dache tentano più volte di palpeggiarla. Qualcuno prova a difenderla. Si sente urlare: "No, no, è solo una ragazza". Gli ultimi secondi delmostrano l'arrivo delle forze dell'ordine e la ragazza accasciata a terra, protetta dagli scudi degli agenti. La polizia sta utilizzando il filmato per cercare di identificare i responsabili. Credit: ...

