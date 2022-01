Ats e tamponi: «Non sono previsti screening prima dell’inizio della scuola» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Ats di Bergamo sottolinea che non esiste sino ad ora alcuna indicazione di effettuare tamponi prima del rientro a scuola. Molti genitori in questi giorni si sono recati con i propri figli nei centri tampone senza alcuna richiesta medica. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Ats di Bergamo sottolinea che non esiste sino ad ora alcuna indicazione di effettuaredel rientro a. Molti genitori in questi giorni sirecati con i propri figli nei centri tampone senza alcuna richiesta medica.

Advertising

LucianoDavite : @maxdantoni @Ecatetriformis E' una situazione drammatica, è saltato tutto. Chi si ammala e ha la febbre non riesce… - bebabeba05 : E l'antigenico della farmacia no E i centri per i tamponi molecolari ats aperti la domenica no Ma uno cosa deve far… - ckiaretto : @baboskibe eh ma vero...ho detto io ad ats che stando ai giornali l inps nel 2022 nn paga la quarantena come malatt… - OsaCoop : Al Tg3 le parole di Daniele Brambilla, coordinatore infermieristico di OSA Lombardia dell’hub tamponi di Rho Fiera,… - Mary55563372 : @GiovaQuez Per favore Dottore mi può dire se il tampone di fine isolamento (antigenico o molecolare) per un covid p… -