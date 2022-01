Atalanta-Torino, partita da 1 fisso: numeri impietosi per i granata (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Atalanta contro Torino è un match da 1 fisso per le principlai agenzie di scommesse. A dirlo sono anche i numeri. L’Atalanta ha perso solo due delle 11 gare di campionato contro il Torino sotto la gestione di Gian Piero Gasperini (dal 2016/17 in avanti): nel parziale i bergamaschi hanno ottenuto cinque successi e quattro pareggi. Dopo essere rimasta a secco di reti per due gare di fila nel 2018/19, l’Atalanta ha realizzato almeno due gol in tutte le ultime cinque partite di Serie A contro il Torino: 18 centri nel parziale, una media di 3.6 a incontro. Il Torino è imbattuto da tre trasferte consecutive contro l’Atalanta in Serie A (1V, 2N) e nelle due più recenti ha realizzato esattamente tre ... Leggi su footdata (Di mercoledì 5 gennaio 2022)controè un match da 1per le principlai agenzie di scommesse. A dirlo sono anche i. L’ha perso solo due delle 11 gare di campionato contro ilsotto la gestione di Gian Piero Gasperini (dal 2016/17 in avanti): nel parziale i bergamaschi hanno ottenuto cinque successi e quattro pareggi. Dopo essere rimasta a secco di reti per due gare di fila nel 2018/19, l’ha realizzato almeno due gol in tutte le ultime cinque partite di Serie A contro il: 18 centri nel parziale, una media di 3.6 a incontro. Ilè imbattuto da tre trasferte consecutive contro l’in Serie A (1V, 2N) e nelle due più recenti ha realizzato esattamente tre ...

Advertising

Gazzetta_it : La Asl vieta al #Torino la trasferta a Bergamo contro l'Atalanta - Atalanta_BC : ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #AtalantaTorino ?? Coach Gasperini’s pre… - TuttoMercatoWeb : Atalanta, Gasperini annuncia due positivi: 'Musso e Palomino non ci saranno col Torino' - RadioSportiva : Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'Asl di Torino ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto… - MCalcioNews : Verso Atalanta-Torino, I Convocati di Gasperini -