(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Bisogna aver vissuto la fine degli ormai lontani anni Settanta per capire quanto fu dura la battaglia politica e culturale per introdurre anche in Italia il diritto all’(1978, solo un anno dopo lafrancese che porta il nome di Simone Veil). Proponente il socialista Balsamo, a favore tutta la sinistra, con un ruolo particolarmente attivo dei Radicali e in particolare di Emma Bonino, che si spinse a clamorose azioni di provocazione pubblica (fu indagata nel 1975 per associazione a delinquere e procurato, ma non fu processatala Camera non diede l’autorizzazione a procedere). Ma va ricordato che gli anni Settanta furono quelli – indimenticabili – in cui da un lato furono introdotti molti nuovi diritti civili (primi fra tutti divorzio e), dall’altro furono abrogate ...

Advertising

ilfattoblog : Aborto, ora l’obiezione è la normalità: occorre vigilare perché la legge sia rispettata - MartinoMTT : @LelaDipi E' anni che dice queste cose e che ha anche posizioni molto intransigenti sull'aborto. Prima tutto passav… - la_helka : @AlessiaMorani Tu col tuo partito, inginocchiati contro il razzismo,ora discriminate come i peggio nazionalsocialis… - fa39893147 : @Gioia_8 Eh ragionamento fallace, quando si parla di aborto c'è di mezzo un terzo ovvero il nascituro. Ora o questi… - mapitokage : sopravvissuta abilmente senza piangere a un’ora e mezza piena di litigi su aborto e crocifisso con quei filo-phascy… -

Ultime Notizie dalla rete : Aborto ora

Il Fatto Quotidiano

... forse perché l'idea di finire in un tunnel senza via di uscita era, ed è tutt', difficile da ... come è avvenuto per esempio in Argentina con la recente legalizzazione dell'. Qualunque sia il ......l'uomo manipolatore della vita (e anche uccisore dato che si creano embrioni a rischio di), ... Siamo certi chela sua paternità in tempi sempre più ostili all'uomo sarà maggiore e priva di ...Adinolfi non si vaccinerà neanche con l'obbligo perché non crede nel "controllo del corpo" da parte dello Stato, ma soltanto se il corpo non è il suo ...Chi è Laura Freddi, opinionista al Grande Fratello Vip? Dall'aborto spontaneo alla fecondazione assistita fino alla nascita di sua figlia Ginevra ...