Traffico Roma del 04-01-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto attenzione sulla Salaria all’altezza di Settebagni svincolo per la diramazione dinord è accaduto un incidente rallentato evitare frenate improvvise andiamo a Parioli la polizia locale segnala un incidente con rallentamenti in via Angelo Secchi e via Bertoloni forti rallentamenti sono poi segnalati su via di Tor Vergata all’altezza di via Gioacchino Volpe per un autocarro con un guasto importante al motore e che è fermo al centro della carreggiata code per incidente invece tra via Collatina e via dell’Acqua Vergine Non ci sono altre segnalazioni Al momento sono delle giornate ancora tranquille per ildella Capitale con scuole chiuse e molti ancora in vacanza ricordiamo infine i lavori di potatura su via Cristoforo Colombo in programma sino al prossimo 15 ...