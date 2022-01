Quirinale, c’è la data ufficiale: Fico convoca il Parlamento in seduta comune il 24 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) L’appuntamento per eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale ha finalmente una data ufficiale. Il presidente della Camera, Roberto Fico, sentito quello del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha infatti convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle ore 15. Un solo punto all’ordine del giorno: elezione del Presidente della Repubblica. L’avviso di convocazione verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale di oggi. Con la fissazione della data entrano quindi nel vivo le grandi manovre dei gruppi parlamentari. Complessivamente, i Grandi elettori chiamati al voto per il Quirinale sono 1009, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022) L’appuntamento per eleggere il successore di Sergio Mattarella alha finalmente una. Il presidente della Camera, Roberto, sentito quello del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha infattito ilin, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24, alle ore 15. Un solo punto all’ordine del giorno: elezione del Presidente della Repubblica. L’avviso dizione verrà pubblicato nella Gazzettadi oggi. Con la fissazione dellaentrano quindi nel vivo le grandi manovre dei gruppi parlamentari. Complessivamente, i Grandi elettori chiamati al voto per ilsono 1009, ...

Advertising

fattoquotidiano : Mascia: “Martedì il Popolo viola torna in piazza per dire no a Berlusconi al Quirinale. Sembra fantascienza ma c’è… - eziomauro : Quirinale, il Pd gela Salvini: 'Finché c'è Berlusconi, il dibattito resta congelato' - SecolodItalia1 : Quirinale, c’è la data ufficiale: Fico convoca il Parlamento in seduta comune il 24 gennaio - Bad_Linhat : RT @Bussola87234007: Fatture ENEL servizio di maggior tutela: 1/2019 267,21€ 1/2020 195,65€ 1/2021 284,52€ 1/2022 422,8€ Si vede che c'è… - Livia_DiGioia : RT @SimoneAlliva: #Quirinale c'è la data (24 gennaio), non l'accordo. Ma neanche una strategia comune, un nome su cui far convergere un co… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale c’è Quirinale: 109 scrutini, uno per Cossiga e Ciampi, 23 per Leone Affaritaliani.it