Primo colpo in casa Roma | arriva dall’Arsenal

(Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da Ansa, laavrebbe chiuso la trattativa per Maitland Niles, terzino destro in forza all’Arsenal. La formula dell’operazione è quella del prestito senza opzione di riscatto fissato a 500 mila euro, più altri 500 di bonus. Risolto dunque anche l’ultimo nodo relativo al pagamento dello stipendio che sarà interamente a carico dei giallorossi fino a giugno. Ainsley Maitland-Niles In giornata il terzino inglese ha avuto un colloquio con Arteta, nel quale ha espresso la sua volontà di lasciare il club in questa finestra di mercato. Entro stasera è previsto lo scambio di documenti tra le due società e domani sono previste le visite mediche a Londra nel centro medico dei Gunners. SANTO ROMEO

L'esterno inglese arriva in prestito secco dall'Arsenal per un milione più bonus: sarà subito alla corte di José Mourinho.
Mercato Roma – Accordo raggiunto per Maitland-Niles, visite mediche in programma domani - A.S. Roma - Si sta avvicinando il primo colpo di mercato dell' AS Roma in questa finestra invernale.