Napoli | Luciano Spalletti è positivo al Covid

(Di martedì 4 gennaio 2022) Mr.è risultatoal. L’allenatore azzurro è risultatoal tampone effettuato all’interno del gruppo squadra, per monitorare la situazione in seguito ai vari contagi che hanno colpito la squadra partenopea. Dunque continua l’emergenzain casa del. In ordine di tempo, a L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Tre nuovi casi segnalati anche dal Torino , mentre nelsono emerse oggi le positività del difensore Mario Rui e diSpalletti : il tecnico è asintomatico. Giovedì è in programma ...... che sancirebbe così la fine della lunga storia d'amore tra Insigne e il, iniziata nel 2004 ... in cui il capitano azzurro, come promesso aSpalletti, proverà a dare il massimo per il ...Emergenza continua. La si può definire così, oramai. Continuano i contagi da Covid 19 all'interno delle società di Serie A. E c'è una gara che potrebbe ...L'allenatore del Napoli non siederà in panchina a Torino: otto i contagiati nel gruppo squadra degli azzurri. Focolai nella Salernitana, nell'Udinese e nel Verona.