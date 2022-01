Il Covid dilaga pure in Serie B: positivo Gigi Buffon (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Parma Calcio 1913 comunica che, nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi, è emersa la positività al Covid-19 di Gianluigi Buffon. Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali. Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra. Con questo comunicato stampa, il Parma ha comunicato la positività al Covid di Gigi Buffon. Il leggendario portiere ex Juventus è in isolamento. La Serie B – lo ricordiamo – è ferma fino al 13 gennaio. Era stato rinviato integralmente anche l’ultimo turno di campionato. I gialloblu, in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Parma Calcio 1913 comunica che, nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi, è emersa la positività al-19 di Gianluigi. Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali. Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra. Con questo comunicato stampa, il Parma ha comunicato la positività aldi. Il leggendario portiere ex Juventus è in isolamento. LaB – lo ricordiamo – è ferma fino al 13 gennaio. Era stato rinviato integralmente anche l’ultimo turno di campionato. I gialloblu, in ...

