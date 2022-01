Grazia Mirti, Oroscopo 2022: “Ad aprile un evento epocale che non accadeva dal 1856” (Di martedì 4 gennaio 2022) "La terza Luna uscirono tutti per guardarla, Era così grande, Che più di uno pensò al Padre Eterno, Sospesero i giochi e si spensero le luci, Cominciò l'inferno...". C'è chi come Lucio Dalla conta le lune per metterle nelle canzoni e creare capolavori, e chi come Grazia Mirti le lune le conta per creare le sue analisi previsionali che poi, spesso, diventano realtà. Ogni Luna nuova per Grazia Mirti è un nuovo capitolo, ed è grazie allo studio sul nodo lunare di Louise McWhirter che riuscì a prevedere con molto anticipo la grande crisi finanziaria del 2008. Un exploit che ha ripetuto con le previsioni per il 2020. C'è chi arriccerà il naso leggendo queste cose, ma non ha capito che i mercati sono composti da molteplici variabili, e ognuno ha i suoi strumenti per interpretarle. E gli strumenti di Grazia ... Leggi su howtodofor (Di martedì 4 gennaio 2022) "La terza Luna uscirono tutti per guardarla, Era così grande, Che più di uno pensò al Padre Eterno, Sospesero i giochi e si spensero le luci, Cominciò l'inferno...". C'è chi come Lucio Dalla conta le lune per metterle nelle canzoni e creare capolavori, e chi comele lune le conta per creare le sue analisi previsionali che poi, spesso, diventano realtà. Ogni Luna nuova perè un nuovo capitolo, ed è grazie allo studio sul nodo lunare di Louise McWhirter che riuscì a prevedere con molto anticipo la grande crisi finanziaria del 2008. Un exploit che ha ripetuto con le previsioni per il 2020. C'è chi arriccerà il naso leggendo queste cose, ma non ha capito che i mercati sono composti da molteplici variabili, e ognuno ha i suoi strumenti per interpretarle. E gli strumenti di...

