Covid Campania, aumentano i ricoveri: tasso oltre il 10% e 15 morti (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 12.058 in Campania i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 118.047 test secondo i dati del bollettino dell'Unità di crisi regionale e il tasso di positività si attesta al 10,21% in forte calo dal 17,4% precedente (quando ci furono meno tamponi). Quindici i morti, 12 dei quali nelle ultime 48 ore. L'occupazione delle terapie intensive sale di due unità (57, più 2); in forte aumento sono anche i posti letto occupati in degenza: si passa dai 718 di ieri ai 781 di oggi (più 63). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

