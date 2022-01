Cava de’ Tirreni | FdI | “La sanità collassa grazie a scelte incompetenti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutide’(Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di ‘Fratelli d’Italia’. “Salute e diritti dei cittadini Cavesi calpestati e non tutelati in alcun modo! Non possiamo più tollerare di vederede’maltratta e trattata come colonia subordinata a Salerno!Cittadini illusi da ingannevoli promesse, che in campagna elettorale hanno ascoltato in Piazza Duomo le promesse del governatore De Luca “capitale del nostro territorio”. “Daremo dignità all’Ospedale dide’…faremo un lavoro serio…” tutti volti a rilanciare l’Ospedale di “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”. La situazione attuale vede, invece, non solo il mancato rilancio dell’Ospedale, ma uno smantellamento graduale, complice l’attuale sindaco Servalli, ...