Calcio: mercato, tutto fatto tra Insigne e Toronto Fc, lascerà il Napoli a luglio (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Lorenzo Insigne giocherà in Mls, con il Toronto Fc. Accordo raggiunto tra l'entourage del capitano del Napoli e la squadra canadese in un incontro che si è svolto oggi a Roma. Insigne chiuderà la stagione al Napoli e poi a luglio si trasferirà in Canada. Per il fantasista azzurro un contratto di cinque anni con un compenso di 11,5 milioni netti più 4,5 di bonus e una serie di benefit. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Lorenzogiocherà in Mls, con ilFc. Accordo raggiunto tra l'entourage del capitano dele la squadra canadese in un incontro che si è svolto oggi a Roma.chiuderà la stagione ale poi asi trasferirà in Canada. Per il fantasista azzurro un contratto di cinque anni con un compenso di 11,5 milioni netti più 4,5 di bonus e una serie di benefit.

