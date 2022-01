Bimbo in arrivo per Philipp Plein e Lucia Bartoli, l’annuncio su Instagram (Di martedì 4 gennaio 2022) Philipp Plein e Lucia Bartoli sono in dolce attesa. La bella notizia arriva proprio dallo stilista tedesco, che ha voluto rivelare la novità sul suo profilo Instagram, condividendo con i follower un video nel quale viene svelata la sorpresa. Le immagini si aprono con la compagna del designer che cammina di spalle nel vialetto di casa, fra alberi di Natale giganti, decorazioni di ogni genere ed enormi casette di pan di zenzero decorate con glassa e zuccherini. Un’atmosfera perfetta, tipica delle feste. Ciò che colpisce immediatamente è il tailleur di paillettes firmato ovviamente dal fidanzato, che brilla di luce propria nei toni dell’argento e dell’oro. In sottofondo, la famosa canzone di Mariah Carey “All i want for Christmas is you”, ripresa anche nella didascalia del post, nella quale lo stilista ... Leggi su diredonna (Di martedì 4 gennaio 2022)sono in dolce attesa. La bella notizia arriva proprio dallo stilista tedesco, che ha voluto rivelare la novità sul suo profilo, condividendo con i follower un video nel quale viene svelata la sorpresa. Le immagini si aprono con la compagna del designer che cammina di spalle nel vialetto di casa, fra alberi di Natale giganti, decorazioni di ogni genere ed enormi casette di pan di zenzero decorate con glassa e zuccherini. Un’atmosfera perfetta, tipica delle feste. Ciò che colpisce immediatamente è il tailleur di paillettes firmato ovviamente dal fidanzato, che brilla di luce propria nei toni dell’argento e dell’oro. In sottofondo, la famosa canzone di Mariah Carey “All i want for Christmas is you”, ripresa anche nella didascalia del post, nella quale lo stilista ...

Advertising

zazoomblog : “Un bimbo in arrivo”. Cicogna in volo per la coppia: che gioia per l’ex tronista di UeD e la fidanzata vip -… - Francym97 : RT @stanamysmile: Un mese ad aspettare il bacio, “giocatela sta schedina”, confessioni sussurrate agli amici e poi finalmente la serata rom… - stanamysmile : Un mese ad aspettare il bacio, “giocatela sta schedina”, confessioni sussurrate agli amici e poi finalmente la sera… - enricofsc : RT @galatacla: IL BIMBO DI BASSORA Commuove questa istantanea di Hussein Faleh (Getty) che coglie la gioia incontenibile di un bambino che… - Ale_Colombo38 : RT @galatacla: IL BIMBO DI BASSORA Commuove questa istantanea di Hussein Faleh (Getty) che coglie la gioia incontenibile di un bambino che… -