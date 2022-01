Auto in fiamme nella notte a Sorbo Serpico, indagano i carabinieri (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSorbo Serpico (Av) – Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per l’incendio divampato nella tarda serata di ieri a Sorbo Serpico. Le fiamme hanno completamente distrutto una Renault Megane, parcheggiata in via San Rocco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Sono in corso accertamenti da parte deiper l’incendio divampatotarda serata di ieri a. Lehanno completamente distrutto una Renault Megane, parcheggiata in via San Rocco. Sul posto sono intervenuti idella Compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

ptvtelenostra : AUTO IN FIAMME A SORBO SERPICO: INDAGINI DEI CARABINIERI - - anteprima24 : ** Auto in fiamme nella notte a Sorbo Serpico, indagano i carabinieri ** - venti4ore : Illeso per miracolo automobilista in A1. La sua auto distrutta dalle fiamme - LaTorre1905 : Esplode bomba carta, #Auto va in fiamme nel Napoletano per ulteriori info clicca qui - ViPiu_it : #Barbarano, auto in fiamme dentro un box: mezzo e struttura distrutti -