Australian Open, concessa l’esenzione dal vaccino a Novak Djokovic. Il campione serbo parte per Melbourne (Di martedì 4 gennaio 2022) Il campione in carica Novak Djokovic prenderà parte all’Australian Open, prima prova del Grande Slam, al via il 17 gennaio a Melbourne. Lo ha reso noto lo stesso Djokovic con un post su Instagram. Il 34enne serbo, numero uno del mondo, ha quindi ottenuto un’esenzione dalle autorità Australiane, che richiedono la certificazione vaccinale per entrare nel Paese, e dall’organizzazione del torneo, che prevede che i partecipanti debbano essere vaccinati, mentre Djokovic ha sempre rifiutato di rivelare se sia vaccinato o no contro il Covid. Dopo il ritiro dalla Atp Cup di Sydney c’erano tanti dubbi sulla presenza del numero uno del mondo all’Australian Open, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Ilin caricaprenderàall’, prima prova del Grande Slam, al via il 17 gennaio a. Lo ha reso noto lo stessocon un post su Instagram. Il 34enne, numero uno del mondo, ha quindi ottenuto un’esenzione dalle autoritàe, che richiedono la certificazione vaccinale per entrare nel Paese, e dall’organizzazione del torneo, che prevede che icipanti debbano essere vaccinati, mentreha sempre rifiutato di rivelare se sia vaccinato o no contro il Covid. Dopo il ritiro dalla Atp Cup di Sydney c’erano tanti dubbi sulla presenza del numero uno del mondo all’, ...

