ATP Cup 2022, Sinner e Berrettini ora devono tifare Russia. Gli scenari per la qualificazione (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Italia ha fatto sino in fondo il suo dovere nella seconda giornata della ATP Cup 2022: serviva battere la Francia per 3-0 per rilanciarsi in ottica qualificazione alle semifinali e si è consolidato proprio questo risultato. Jannik Sinner si è imposto per 6-3, 7-6 (3) su Arthur Rinderknech, mentre Matteo Berrettini, apparso già molto più sicuro rispetto al debutto con De Minaur, si è sbarazzato in due parziali dell’ostico Ugo Humbert per 6-4, 7-6 (8). Successivamente proprio Sinner e Berrettini sono stati schierati in doppio dal capitano Vincenzo Santopadre, cogliendo un prezioso successo ai danni degli specialisti Fabrice Martin/Edouard Roger-Vasselin per 6-3, 6-7 (9), 10-8. La selezione tricolore, come noto, non è padrona del proprio destino. Per rimanere in corsa e giocarsi tutto ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Italia ha fatto sino in fondo il suo dovere nella seconda giornata della ATP Cup: serviva battere la Francia per 3-0 per rilanciarsi in otticaalle semifinali e si è consolidato proprio questo risultato. Janniksi è imposto per 6-3, 7-6 (3) su Arthur Rinderknech, mentre Matteo, apparso già molto più sicuro rispetto al debutto con De Minaur, si è sbarazzato in due parziali dell’ostico Ugo Humbert per 6-4, 7-6 (8). Successivamente propriosono stati schierati in doppio dal capitano Vincenzo Santopadre, cogliendo un prezioso successo ai danni degli specialisti Fabrice Martin/Edouard Roger-Vasselin per 6-3, 6-7 (9), 10-8. La selezione tricolore, come noto, non è padrona del proprio destino. Per rimanere in corsa e giocarsi tutto ...

