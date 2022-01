Successo per ‘La solidarietà non è un pacco’, l’Aic: “Gesto di vicinanza per arginare i disagi della povertà” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPalomonte (Sa). “La solidarietà come segno di vicinanza a coloro che soffrono e per arginare i disani della povertà, ma anche una significativa esperienza umana e Istituzionale che ha visto decine di volontari e associazioni in aiuto ai poveri del salernitano nella distribuzioni dei pacchi alimentari”. Racconta così il Successo della seconda edizione de “La solidarietà non è un pacco”, con la voce interrotta dall’emozione, l’iniziativa solidale da lui promossa, il vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Coltivatori della provincia di Salerno, Donato Scaglione. Iniziativa solidale condivisa da associazioni ed Enti, che ha visto la donazione di circa 40mila euro di generi alimentari a “chilometro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPalomonte (Sa). “Lacome segno dia coloro che soffrono e peri disani, ma anche una significativa esperienza umana e Istituzionale che ha visto decine di volontari e associazioni in aiuto ai poveri del salernitano nella distribuzioni dei pacchi alimentari”. Racconta così ilseconda edizione de “Lanon è un pacco”, con la voce interrotta dall’emozione, l’iniziativa solidale da lui promossa, il vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Coltivatoriprovincia di Salerno, Donato Scaglione. Iniziativa solidale condivisa da associazioni ed Enti, che ha visto la donazione di circa 40mila euro di generi alimentari a “chilometro ...

