Smart working, ministero P.A. “Già possibile la rotazione del personale” (Di lunedì 3 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La linea fin qui seguita dal Governo, grazie alle vaccinazioni, al green pass e al super green pass, ha reso pienamente compatibile il massimo livello di apertura delle attività economiche, sociali e culturali con il massimo livello di sicurezza sanitaria. Con riferimento alla richiesta di Smart working da parte di alcune sigle sindacali del pubblico impiego, ricordiamo che la normativa e le regole attuali già permettono ampia flessibilità per organizzare sia la presenza, sia il lavoro a distanza, tanto nel lavoro pubblico quanto nel lavoro privato”. Così, in una nota, il Dipartimento della Funzione pubblica.“Le amministrazioni pubbliche, in particolare, sulla base delle linee guida recentemente approvate con il consenso di tutti (sindacati, Governo, amministrazioni centrali e locali), possono decidere la rotazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La linea fin qui seguita dal Governo, grazie alle vaccinazioni, al green pass e al super green pass, ha reso pienamente compatibile il massimo livello di apertura delle attività economiche, sociali e culturali con il massimo livello di sicurezza sanitaria. Con riferimento alla richiesta dida parte di alcune sigle sindacali del pubblico impiego, ricordiamo che la normativa e le regole attuali già permettono ampia flessibilità per organizzare sia la presenza, sia il lavoro a distanza, tanto nel lavoro pubblico quanto nel lavoro privato”. Così, in una nota, il Dipartimento della Funzione pubblica.“Le amministrazioni pubbliche, in particolare, sulla base delle linee guida recentemente approvate con il consenso di tutti (sindacati, Governo, amministrazioni centrali e locali), possono decidere la...

Advertising

fattoquotidiano : Omicron, Cartabellotta: “Misure governo? Solo pannicelli caldi. Bisogna abbassare circolazione virus: meno contatti… - matteograndi : Il fatto che nel Governo, con il quadro attuale, non venga neanche evocata la parola “smart-working” è la cosa più… - petergomezblog : In Europa lo smart working è un’arma per rallentare #Omicron, la pubblica amministrazione italiana lo snobba: mentr… - Sandro_sr74 : #Omicron, @Cartabellotta: “Misure governo? Solo pannicelli caldi. Bisogna abbassare circolazione virus: meno contat… - orizzontescuola : Smart working per scuola, come altri comparti sanità, Ministero: no “tutti a casa” come in assenza di vaccini -