Omicron e' la piu' contagiosa di sempre ma e' meno letale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Omicron potrebbe essere il virus con la propagazione piu' rapida della Storia ma sempre piu' studi dimostrano che la variante e' meno letale, colpendo di piu' le alte vie respiratorie come la gola e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022)potrebbe essere il virus con la propagazione piu' rapida della Storia mapiu' studi dimostrano che la variante e', colpendo di piu' le alte vie respiratorie come la gola e ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Omicron meno grave perché colpisce più la gola che i polmoni': lo dicono sei studi - Agenzia_Ansa : Omicron è il virus con la propagazione più rapida della storia. A sostenerlo è Roby Bhattacharyya, infettivologo de… - fattoquotidiano : Doveva essere il decreto della chiarezza, la regola immediatamente comprensibile per contrastare la diffusione di O… - youfullwellness : #yourfullwellness Omicron: Galli, buca immunità guariti più di altre varianti - bassi_suresh : RT @Fabio_DeBunker: Un caso di morbillo ne produce altri 15 in 12 giorni, un caso di Omicron ne produce 6 in quattro giorni; in otto giorni… -