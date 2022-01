Missione 2022. Dalla Cina ai chip, le sfide per i nostri 007 (Di lunedì 3 gennaio 2022) I tempi dell’intelligence non sono quelli della politica. La prima ragiona sulle prospettive tra vent’anni, mentre la seconda opera nell’orizzonte bruciante di un tweet. Appunto per questo, i Servizi dovrebbero rappresentare la parte del deep state più profondo. La circostanza è che però l’intelligence dipende Dalla politica che ne sceglie i vertici, ne indirizza l’attività, ne individua i finanziamenti e ne utilizza le informazioni. Che i tempi non coincidano, lo conferma la circostanza che in “Global Trends 2025”, pubblicazione del National Intelligence Council statunitense del 2008, una possibile pandemia era stata considerata possibile intorno al 2020. E già nel 2004, in coincidenza con l’esplosione della Sars, Bush jr. aveva chiesto al Congresso uno stanziamento di 7.5 miliardi di dollari per prevenire la diffusione di virus letali. Coincidenze? Divinazioni? ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 gennaio 2022) I tempi dell’intelligence non sono quelli della politica. La prima ragiona sulle prospettive tra vent’anni, mentre la seconda opera nell’orizzonte bruciante di un tweet. Appunto per questo, i Servizi dovrebbero rappresentare la parte del deep state più profondo. La circostanza è che però l’intelligence dipendepolitica che ne sceglie i vertici, ne indirizza l’attività, ne individua i finanziamenti e ne utilizza le informazioni. Che i tempi non coincidano, lo conferma la circostanza che in “Global Trends 2025”, pubblicazione del National Intelligence Council statunitense del 2008, una possibile pandemia era stata considerata possibile intorno al 2020. E già nel 2004, in coincidenza con l’esplosione della Sars, Bush jr. aveva chiesto al Congresso uno stanziamento di 7.5 miliardi di dollari per prevenire la diffusione di virus letali. Coincidenze? Divinazioni? ...

andreabettini : Iniziamo il 2022 con una buona notizia dallo spazio: il telescopio spaziale James Webb ha dispiegato correttamente… - ESA_Italia : Buon Anno con la missione @BepiColombo che nel 2022 effettuerà il secondo volo ravvicinato di Mercurio.… - siamo_la_Roma : ?? Accontentare #Mourinho seguendo le istruzioni di #Friedkin ??Una missione praticamente impossibile quella di… - MilanLiveIT : #Milan, doppia missione in Francia ???? I primi colpi del 2022 in arrivo dalla #Ligue1 ??#MercatoMilan - NATOlizer : Con l’Air policing, quasi una missione al giorno per la Nato (e per l'Italia) - -