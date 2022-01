La Befana si porta via tutte le feste e l’Anticiclone, tornano freddo e neve: tutti i dettagli da nord a sud (Di lunedì 3 gennaio 2022) Quello appena passato è stato senza dubbio un Capodanno atipico, non soltanto per le nuove restrizioni necessarie per arginare la nuova ondata di Covid-19 causata dalla variante Omicron. In Italia, infatti, le temperature si sono mantenute su livelli tutt’altro che invernali, tanto che in molte Regioni qualcuno ha anche azzardato un bagno al mare nelle ore più calde. Un clima mite fuori programma che però è destinato a terminare. LEGGI ANCHE => Meteo capodanno, cosa aspettarci per l’inizio di 2022 (e la fine del 2021)? Come spiega il sito IlMeteo.it, ripreso anche dal quotidiano La Repubblica, già nei prossimi giorni il nostro Paese tornerà ad essere interessato da un abbassamento delle temperature, con la neve che farà capolino non solo al nord. Fino a domani, martedì 4 gennaio, il clima si manterrà stabile un po’ su tutta la ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Quello appena passato è stato senza dubbio un Capodanno atipico, non soltanto per le nuove restrizioni necessarie per arginare la nuova ondata di Covid-19 causata dalla variante Omicron. In Italia, infatti, le temperature si sono mantenute su livelli tutt’altro che invernali, tanto che in molte Regioni qualcuno ha anche azzardato un bagno al mare nelle ore più calde. Un clima mite fuori programma che però è destinato a terminare. LEGGI ANCHE => Meteo capodanno, cosa aspettarci per l’inizio di 2022 (e la fine del 2021)? Come spiega il sito IlMeteo.it, ripreso anche dal quotidiano La Repubblica, già nei prossimi giorni il nostro Paese tornerà ad essere interessato da un abbassamento delle temperature, con lache farà capolino non solo al. Fino a domani, martedì 4 gennaio, il clima si manterrà stabile un po’ su tutta la ...

