Kabir Bedi, chi sono le ex mogli: "Mi sono sposato 4 volte con molti tradimenti" (Di lunedì 3 gennaio 2022) Kabir Bedi è stato sposato in tutto 4 volte e ha avuto ben tre figli (uno dei quali morto suicida a causa della sua schizofrenia). Lo stesso attore ha svelato di aver vissuto relazioni aperte, di aver tradito e di esser stato a sua volta tradito nel corso della sua vita. Kabir Bedi si sposato la prima volta nel 1968 con Protima Bedi (d'origine indiana) dalla quale ha avuto due figli, Pooja Bedi e Siddharth Bedi. Il secondo figlio della coppia, Siddhart, è morto suicida a 25 anni a causa della schizofrenia e il lutto ha segnato profondamente Kabir Bedi e sua moglie. Bedi non ha mai fatto segreto di aver avuto una "relazione aperta" con la sua prima ...

