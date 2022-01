Juventus | un club italiano su Kaio Jorge | può andare via in prestito

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Calciomercatopotrebbevia ina gennaio, unsul brasiliano Juve attiva sul mercato, ma non solo quello in entrata. I bianconeri lavorano infatti anche sul fronte uscite, visto che nelle prossime settimane dovrà essere fatto spazio ai nuovi possibili acquisti. Sul piede di partenza anche il giovane, che fin qui ha trovato poco spazio in campo. Il brasiliano potrebbe essere mandato inper permettergli di maturare maggiore esperienza europea. Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, non sarebbe da escludere un suo passaggio alla Sampdoria, dove seguirebbe il percorso fatto da Dragusin. Occhio però anche al Marsiglia, dove potrebbe approdare ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Juventus: Kaio Jorge potrebbe andare via in prestito a gennaio, un club italiano sul brasiliano Juve attiva sul mercato, ma non solo quello in entrata. I bianconeri lavorano infatti anche sul fronte uscite, visto che nelle prossime settimane dovrà essere fatto spazio ai nuovi possibili acquisti. Sul piede di partenza anche il giovane Kaio Jorge, che fin qui ha trovato poco spazio in campo. Il brasiliano potrebbe essere mandato in prestito per permettergli di maturare maggiore esperienza europea. Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, non sarebbe da escludere un suo passaggio alla Sampdoria, dove seguirebbe il percorso fatto da Dragusin. Occhio però anche al Marsiglia, dove potrebbe approdare ...