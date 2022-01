Jonathan, 34 anni, precipitato in un canalone durante un'escursione. Amici sotto choc, la fidanzata salva per miracolo (Di lunedì 3 gennaio 2022) BOLOGNOLA - Un' escursione domenicale sulle montagne dei Sibillini si è trasformata in tragedia. Una terribile caduta di circa 300 metri è costata la vita a un giovane di 34 anni, Jonathan Strappa, di ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 3 gennaio 2022) BOLOGNOLA - Un'domenicale sulle montagne dei Sibillini si è trasformata in tragedia. Una terribile caduta di circa 300 metri è costata la vita a un giovane di 34Strappa, di ...

Advertising

infoitinterno : Scivola nel dirupo durante l’escursione: Jonathan muore a 34 anni - YouTvrs : Scivola nel dirupo durante l'escursione: Jonathan muore a 34 anni - - polestarjm : @HobiChuuya non so se ti piacciono i musical but THIS IS A WORK OF ART! parla dell’artista jonathan larson negli an… - DemoSinergia : Il gabbiano Jonathan Livingston (Jonathan Livingston Seagull, 1970) è un celebre romanzo breve di Richard Bach. Bes… - hugmetom : Poi conoscendo già un po' la vita di Jonathan Larson, in particolare i suoi ultimi anni, questo film mi emoziona ancora di più -