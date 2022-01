Inter, in due per una maglia da titolare in attacco contro il Bologna. (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di scelte per Simone Inzaghi con la ripartenza del campionato, con Dzeko positivo al covid e Calhanoglu squalificato il tecnico dovrà fare scelte diverse rispetto le ultime partite del 2021, con un occhio alla partite successive in quanto si giocherà ogni tre giorni. Correa Sanchez Inter A contendersi il posto da titolare insieme a Lautaro Martinez saranno Sanchez, reduce da ottime prestazioni da subentrato e il ritorno del tucu Correa dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori per quasi un mese. Al posto del centrocampista turco invece si giocano una maglia i tanti centrocampisti disposizione dell’ Inter: Vidal, Sensi, Vecino e Gagliardini. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di scelte per Simone Inzaghi con la ripartenza del campionato, con Dzeko positivo al covid e Calhanoglu squalificato il tecnico dovrà fare scelte diverse rispetto le ultime partite del 2021, con un occhio alla partite successive in quanto si giocherà ogni tre giorni. Correa SanchezA contendersi il posto dainsieme a Lautaro Martinez saranno Sanchez, reduce da ottime prestazioni da subentrato e il ritorno del tucu Correa dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori per quasi un mese. Al posto del centrocampista turco invece si giocano unai tanti centrocampisti disposizione dell’: Vidal, Sensi, Vecino e Gagliardini. Daniele Scrazzolo

Advertising

AlfredoPedulla : #Lukaku ha sbagliato due volte: quando ha tradito l’#Inter dopo aver detto “io resto qui”. E ora che dimentica di e… - AlfredoPedulla : #Digne vuole lasciare #Everton. Ha quattro offerte, conferme sul gradimento #Inter come raccontato due giorni fa - FBiasin : Quattro cose su #Zhang, #Inter e calcio in Italia. Il dolcevita è agghiacciante, me ne rendo conto, ma resistete d… - infoitsport : Inter-Bologna, Inzaghi anche senza Calhanoglu: due in vantaggio – CdS - internewsit : Inter-Bologna, Inzaghi anche senza Calhanoglu: due in vantaggio - CdS - -