Indonesia | inondazioni colpiscono Sumatra | un morto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia inondazioni

Agenzia ANSA

Una persona e' morta e migliaia sono state temporaneamente sfollate a causa delle pesantiche hanno colpito l'isola di Sumatra, in. 3 gennaio 2022Si contano almeno un morto e migliaia di sfollati in seguito alle pesantiche hanno colpito l'isola di Sumatra in. Nelle immagini di France Presse la moschea di Baiturrahim completamente allagata. 3 gennaio 2022Roma, 3 gen. (askanews) - Si contano almeno un morto e migliaia di sfollati in seguito alle pesanti inondazioni che hanno colpito l'isola di ...