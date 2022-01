Grande Fratello Vip, trentunesima puntata in diretta – Entra Kabir Bedi, torna un ‘furioso’ Biagio D’Anelli, ancora Alex vs Alessandro, l’eliminato (Di lunedì 3 gennaio 2022) Signorini e D'Anelli - GF Vip 6 (US Endemol Shine) Primo appuntamento del 2022 con il Grande Fratello Vip 6 e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della trentunesima puntata. Intanto, ecco le anticipazioni della serata. GF Vip 6: anticipazioni trentunesima puntata di lunedì 3 gennaio 2022 In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce la trentunesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Al suo fianco le opinioniste Adriana Volpe e, in assenza di Sonia Bruganelli, Laura Freddi. Nuovo ingresso: questa sera ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Signorini e D'Anelli - GF Vip 6 (US Endemol Shine) Primo appuntamento del 2022 con ilVip 6 e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della. Intanto, ecco le anticipazioni della serata. GF Vip 6: anticipazionidi lunedì 3 gennaio 2022 Insu Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce ladelVip 6. Al suo fianco le opinioniste Adriana Volpe e, in assenza di Sonia Bruganelli, Laura Freddi. Nuovo ingresso: questa sera ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - infoitcultura : Alessandro su Sophie: “La devo inquadrare bene” - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : Un confronto tra Sophie e Alessandro - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : Sophie e il suo interesse per Alessandro - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 -