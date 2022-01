Giacomo Urtis asfalta Alessandro Basciano | Ora ti buttano fuori!

(Di lunedì 3 gennaio 2022)umilia senza pensarci troppoe lo fa in maniera tanto semplice da sembrare una sua caratteristica naturale: la reazione diè stata il silenzio attonito, completamente incapace di rispondere alla battuta al vetriolo consegnatagli senza troppi fronzoli da. E' entrato solo da poche settimane, ma nel poco tempo passato all'interno della casa ha già dimostrato di essere un vera e propria lama tagliente: ogni giorno il chirurgo consegna delle risposte taglienti agli altri coinquilini della casa del Grande Fratello, senza risparmiare nessuno. Nei giorni scorsi l'abbiamo visto parlare di Miriana Trevisan, di come l'avesse conosciuta prima che cominciasse l'avventura al Grande Fratello Vip: ...

GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP maretta tra Valeria Marini e Giacomo Urtis: ' 'Mi sono stancata di lui'' - zazoomblog : GFVip 6: la spiazzante dichiarazione di Giacomo Urtis su Soleil Sorge - #GFVip #spiazzante #dichiarazione - Solepassiotrash : URTIS segretamente il più pieno di tutti che autocontrollo #gfvip #urtis #giacomo #jeru #GFVIPParty - BarbieP55908706 : STASERA NON VI PERDETE IL BALLO STELLARE CON PROTAGONISTI VALERIA MARINI E GIACOMO URTIS CHE IMITANO OLIVIA NEWTON-… - lemanilegate : giacomo urtis che balla mi era mancato -

ha sottolineato che in quella casa tutti nascondono del cibo " ma amore qui tutti si nascondono le cose ". La sortita del chirurgo estetico non ha avuto l'effetto di smorzare i toni e ...Il concorrete ha infatti ottenuto il 20% dei voti contro il 42% di Miriana Trevisan e il 38% della coppia formata dae Valeria Marini che hanno quindi potuto continuare la loro ...GF Vip, Lulù Selassié arrabbiata: "Sono stufa della gente che vuole comandare" Nella casa del Grande Fratello Vip 6 si respira un clima di tensione, non ...dichiara Sophie infastidita. “Anche la crema al pistacchio, stessa cosa”. Presente alla discussione Giacomo Urtis che, mosso dalla curiosità, chiede a Sophie di chi stesse parlando. “Della tua amica” ...