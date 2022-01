(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La bella storia – di civiltà e legalità – arriva dalla provincia di, dalle pistre da sci del Vason Monte Bondone. A raccontarla, con tanto di sequenza fotografica, è l’agente di Polizia Municipale di Salerno, Stefania Greco. “Qui è quando mioMarco mentre scia tranquillo sulle piste del Vasonper terra uno pieno die documenti, lo raccoglie e senza battere ciglio lo porta al comando di polizia locale che presidia le piste! Non so se il merito è di noi genitori, ma io e il papà siamo davvero orgogliosi di lui”. Fonte foto: Stefania Greco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Figlio di vigilessa trova e restituisce #Portafogli e soldi. Applausi da Trento ** -

Ultime Notizie dalla rete : Figlio vigilessa

anteprima24.it

Per l'amministratore di sostegno l'accusa è di peculato; per ile la badante l'accusa è di ... Arriva al suo posto Alessandra Simone Genova, molesta ragazza e: arrestato marocchino di ...Non era un ebreo osservante, eradi un rabbino, ed era rimasto orfano di ambedue i genitori ... il bambino nella foto che avete pubblicato nell'articolo, in braccio a una. Jonathan ...Sono attesi per gennaio gli esiti dell’indagine che il medico legale ha svolto sul corpo di Laura Ziliani, l’ex vigilessa bresciana scomparsa lo ...Da quel maledetto 8 agosto 2021 sono trascorsi otto mesi: la morte di Laura Ziliani a Temù è in attesa della giustizia ma l'opinione pubblica è certa ...