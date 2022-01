Covid, boom di contagi ma il rientro a scuola non slitta: in classe il 10 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – Nonostante l’impennata dei contagi e la corsa della variante Omicron, non dovrebbe slittare il rientro a scuola dopo le feste natalizie. Autorevoli fonti di governo assicurano che l’orientamento dell’esecutivo resta quello di mantenere la data del 10 gennaio per il ritorno degli studenti sui banchi. Lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza di fine anno aveva assicurato che non ci sarebbero stati posticipi. E, nonostante l’aggravarsi del quadro epidemiologico, la linea non sarebbe cambiata nelle ultime ore. Oggi il governatore campano, Vincenzo De Luca, aveva chiesto un posticipo di 20-30 giorni dei rientri in aula. Ma dal governo non dovrebbero arrivare sorprese: il calendario scolastico resterà invariato. “Nel quadro attuale di diffusione del ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – Nonostante l’impennata deie la corsa della variante Omicron, non dovrebbere ildopo le feste natalizie. Autorevoli fonti di governo assicurano che l’orientamento dell’esecutivo resta quello di mantenere la data del 10per il ritorno degli studenti sui banchi. Lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza di fine anno aveva assicurato che non ci sarebbero stati posticipi. E, nonostante l’aggravarsi del quadro epidemiologico, la linea non sarebbe cambiata nelle ultime ore. Oggi il governatore campano, Vincenzo De Luca, aveva chiesto un posticipo di 20-30 giorni dei rientri in aula. Ma dal governo non dovrebbero arrivare sorprese: il calendario scolastico resterà invariato. “Nel quadro attuale di diffusione del ...

